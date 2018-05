Trovati alla stazione con la droga: li fiuta il cane Zebon Sequestrata la sostanza stupefacente

Sono stati sorpresi dalle fiamme gialle con la droga. Quattro giovani sono stati individuati a Salerno dagli uomini del locale Gruppo Guardia di Finanza. Due si trovavano nei pressi della stazione ferroviaria del capoluogo, sono italiani residenti rispettivamente a Battipaglia e Bellizzi e sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di “hashish”; i finanzieri hanno raggiunto entrambi grazie al fiuto del cane antidroga “Zebon” che ha riconosciuto la sostanza stupefacente.

Altri due giovani, entrambi salernitani, invece sono stati individuati nella zona orientale della città, a Mercatello. Tutta la droga è stata sequestrata e i ragazzi fermati sono stati segnalati alla Prefettura di Salerno per uso illecito di sostanze stupefacenti. La guardia di finanza è poi intervenuta anche in un bar di Montecorvino Rovella. Qui il proprietario metteva in vendita, senza la prevista autorizzazione, sigarette illegali.

Le fiamme gialle hanno sottoposto a sequestro oltre quattro chili di tabacchi lavorati in assenza dell’autorizzazione prevista.

Il responsabile è stato segnalato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Napoli per l’irrogazione di una sanzione amministrativa di oltre tremila euro. Un ulteriore intervento della guardia di finanza ha riguardato invece la vendita di vestiti falsi. E' stato denunciato dagli uomini della Guardia di Finanza di Nocera Inferiore un uomo trovato in possesso di svariati capi contraffatti di vari marchi famosi del settore dell’abbigliamento, posti in vendita su internet attraverso i social network.

Il responsabile è stato segnalato per commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione, l'attività dei finanzieri è volta a tutelare la legalità nel settore del commercio a contrasto dei fenomeni illeciti che possono arrecare gravo danno ai consumatori e ai rivenditori rispettosi delle regole di mercato.

S.B.