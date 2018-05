Wedding cake di Harry e Meghan con i limoni di Amalfi Svelata la torta nuziale del principe

E' stata svelata la torta nuziale scelta da Harry e Meghan Markle per il loro matrimonio reale. Tutto quasi pronto, a realizzarla la pasticcera della Violet Bakery di East Londra, con un tocco di Campania. Il dolce, si tratta di una torta a tema primaverile a più strati, come ha svelato sull'accounto Twitter del Palazzo la food stylist Claire Ptak, ha tra gli ingredienti infatti ben 200 limoni di Amalfi, oltre a 500 uova biologiche di Suffolk, 20 chili di burro, 20 chili di farina, 20 chili di zucchero e 10 bottiglie di Sandringham Elderflower Cordial, un liquore ai fiori di sambuco. Sarà poi decorata con fiori freschi.

Sono cinque giorni che la Ptak ci lavora in gran segreto, insieme a mezza dozzina di assistenti, nelle cucine di Buckingham Palace. Solo oggi ha rivelato qualche dettaglio della sua creazione che verrà presentata in modo “non tradizionale”.

Sarà portata in tavola – al banchetto per 600 invitati offerto dalla regina Elisabetta dopo la cerimonia in chiesa – in una “installazione speciale”. A poche ore dal matrimonio più atteso dell'anno filtra ancora qualche indiscrezione. Per la prima volta dei reali non scelgono la frutta per la loro torta nuziale che costerà pare 50mila sterline.

Preparata anche una “torta di riserva”, nel malaugurato caso capiti qualcosa alla principale.

Saranno italiani anche i confetti pelino, in arrivo direttamente da Sulmona.

S.B.