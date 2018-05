Abusi edilizi e lavoratori a nero Multe per i titolari, il blitz dei carabinieri

Cantieri non sicuri. I carabinieri della Stazione di Amalfi, insieme ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro, hanno verificato due cantieri edili, rispettivamente a Furore e Atrani, riscontrando la violazione delle norme edilizie e in materia di sicurezza.

Ad Atrani, in pieno centro, erano in corso lavori completamente abusivi di ristrutturazione di un appartamento per i quali sono stati denunciati la proprietaria, il responsabile dei lavori e due ditte che li eseguendo. A Furore, sempre in una privata abitazione, è stato ispezionato un cantiere nel quale sono state riscontrate violazioni delle norme di sicurezza della ditta operante.

Sono state esaminate 6 posizioni lavorative, di cui 4 in nero. 6 le sanzioni amministrative, per un totale di 18mila euro, e 7 ammende per 9mila euro propedeutiche all'estinzione dei reati in via amministrativa.

S.B.