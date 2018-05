28enne si uccide inalando i gas di scarico della sua auto Il corpo trovato nel cortile

Un giovane di 28 anni si è tolto la vita oggi, intorno alle 13, inalando i gas di scarico della propria auto, una Hyundai Atos. A trovare il ragazzo i carabinieri della compagnia di Battipaglia, guidati dal comandante Erich Fasolino.

Il dramma in un cortile di via Alfani, a Pontecagnano Faiano. Il 28enne era in cura da uno specialista, soffriva di un grave stato depressivo. I soccorsi giunti sul posto hanno solo potuto constatarne il decesso.

S.B.