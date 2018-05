Donna trovata morta nella sua auto in un parcheggio Inutile l'intervento dei sanitari del 118: lascia quattro figli

Tragedia ieri sera all'interno di un'area di sosta in via Pozzillo a Sala Consilina. Maria Pellegrino, 61 anni, è stata trovata senza vita nella sua Volkswagen Polo. A far scattare l'allarme, a quanto sembra, una persona che avrebbe visto il corpo esanime della donna: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della polizia municipale e i carabinieri. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.

I militari della Compagnia di Sala Consilina e il pubblico ministero del tribunale di Lagonegro, insieme al medico legale Adamo Maiese, hanno effettuato le prime verifiche. Col passare delle ore la situazione è diventata più chiara: a stroncare la donna è stato un malore. Badante, madre di quattro figli, Maria Pellegrino è salita nella sua auto e si è sentita male. La salma è stata restituita ai familiari per i funerali.

GbL