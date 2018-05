Nasconde la droga in un casolare: arrestato 49enne I carabinieri trovano la sostanza stupefacente in un frigorifero

E' stato scoperto a nascondere la droga in un casolare. Nel tardo pomeriggio di ieri, a Bellizzi, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato Domenico Bruno, 49enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, titolare di un noto esercizio commerciale in centro, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente nonché possesso di arma modificata e relativo munizionamento.

I militari, nel corso di una perquisizione, hanno scoperto, all’interno di un casolare adibito a ricovero di cavalli di proprietà dell’uomo, 870 grammi di marijuana, nascosti in un frigorifero in disuso, nonché una borsa. Al suo interno una pistola, originariamente a salve, modificata per sparare colpi calibro 7,65, completa di caricatore contenente otto proiettili, nonché altre cinquantatre cartucce dello stesso calibro.

Trovata anche una pistola a salve priva del tappo rosso e con caricatore contenente un colpo sempre a salve.

Domenico Bruno è stato rinchiuso nel carcere di Fuorni.

S.B.