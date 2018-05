Smaltisce in modo illegale i reflui dell'azienda Denunciato un imprenditore

Smaltiva illecitamente i reflui prodotti dalla sua azienda agricola. Per questo motivin è stato denunciato un imprenditore che gestiva un allevamento di bufale.

E' l'esito dei controlli dei carabinieri della Stazione di Borgo Carillia e delle guardie giurate del Nucleo Provinciale di Accademia Kronos. E' stato accertato che il titolare di una azienda zootecnica dedita all’allevamento di capi bufalini e bovini smaltiva illecitamente i reflui provenienti dal lavaggio della sala mungitura e delle attrezzature in essa presenti, in difformità a quanto previsto dalla vigente normativa ambientale.

Lo stesso imprenditore non era in grado di fornire alcuna documentazione utile a dimostrare le modalità attraverso le quali aveva smaltito i reflui inquinanti, che venivano prodotti a seguito del lavaggio delle apparecchiature e dei locali con sostanze corrosive e pericolose per l’ambiente, nonchè i contenitori delle sostanze chimiche impiegate per tale attività.

Nel prosieguo dell’attività ispettiva, è ermrso che aveva realizzato un foro anche nella vasca per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici.

S.B.