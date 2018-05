Romeno ubriaco guida contromano in centro: 4 feriti Correva in auto nei vicoli del centro storico

Una folle corsa nei vicoli del centro storico di Eboli, è successo nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 13.40. Alla guida della sua auto un cittadino rumeno di 40 anni B.C che è stato denunciato dalla polizia municipale per guida in stato di ebbrezza e lesioni personali. L'uomo a bordo della vettura, un'Audi A6 ha seminato il panico per le stradine del centro storico del comune al suo passaggio, non rispettando divieti di accesso e segnali stradali, travolgendo contromano un'auto che proveniva dal senso opposto di marcia e ferendo i quattro ragazzi che erano a bordo della macchina.

Il 40enne, è risultato in seguito alle analisi eseguite dalle forze dell'ordine dopo che è stato fermato, avesse al momento dell'incidente un tasso alcolemico superiore a 2,5 grammi a litro.

L’ episodio si è verificato in zona ponte San Biagio, l’uomo circolava in direzione di via Paparone, quando ha impattato contro la Peugeot dei quattro ragazzi ebolitani che stavano andando verso la chiesa di San Nicola e improvvisamente si sono trovati la vettura davanti, per loro è stato impossibile evitare in qualche modo l'impatto che è stato molto forte. Le due macchine sono andate distrutte nello scontro. I feriti sono stati soccorsi sul posto dai sanitari intervenuti e portati all'ospedale Santa Maria Addolorata. Per loro fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze. Dopo gli accertamenti di routine, le tac e le analisi di rito, sono stati tutti dimessi.

Il 40enne rumeno è stato invece identificato e fermato dagli uomini della polizia municipale dopo una serie di indagini. Gli sono state inflitte sanzioni per circa 6mila euro, la sua auto è stata confiscata e posta sotto sequestro. All'uomo è stata anche ritirata la patente di guida, per lui è poi scattata la denuncia all’autorità giudiziaria.

