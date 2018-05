Incidente stradale: muore un ragazzo di 22 anni Il giovane ha perso il controllo della vettura

Incidente mortale nella serata di ieri, intorno alle 23.30 circa in via Fiume Vecchio a Molinella, in provincia di Bologna.

Un giovane di 22 anni, A.L., nato a Mercato San Severino, in provincia di Salerno e residente in paese, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo dell'auto, una Seat Ibiza, finendo fuori strada e andando a sbattere contro un albero. Il 22enne stava rientrando a casa.

Il giovane è morto sul colpo.

Lo schianto fatale si è verificato poco prima della frazione di Marmorta, all'altezza del civico 77. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Marmorta e del nucleo radiomobile di Molinella che hanno eseguito i rilievi. Purtroppo per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. E' morto a causa delle gravi ferite riportate nel sinistro.

E' stato necessario l'intervento dei caschi rossi per estrarlo dalle lamiere dell'auto. La strada è rimasta chiusa per circa tre ore per permettere alle forze dell'ordine di effettuare i rilievi del caso, necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente.

S.B.