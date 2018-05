Insegue e picchia la moglie davanti al figlio piccolo La donna fugge in strada: arrestato un 33enne

Ha aggredito la moglie che è scappata via in strada con il figlio piccolo, cercando di sfuggire alla sua violenza. Nella tarda serata di ieri una volante della polizia ha arrestato per maltrattamenti in famiglia e violazione di domicilio aggravata R.M.S., 33enne cingalese. L'uomo, in evidente stato di ubriachezza, avrebbe picchiato la donna in piazza Galdi, nella zona di Fratte, incurante dei passanti.

La moglie con il figlio minore in un primo momento avrebbe tentato di sfuggire all'aggressione rifugiandosi nell’abitazione di alcuni vicini. L'uomo però l'ha seguita e raggiunta, ha poi sfondato con la forza la porta di casa per parlare ancora con lei. Da qui sarebbe scaturito un violento litigio con il 33enne che avrebbe continuato a percuotere la moglie, che, impaurita, non sapendo come mettersi in salvo, a questo punto sarebbe fuggita via in strada con il figlio piccolo.

L’immediato intervento degli agenti ha evitato che la lite trascendesse ulteriormente e ha consentito di bloccare il cingalese che, dopo essere stato calmato, è stato condotto negli uffici della questura. Pericolo scampato per la donna e per il bambino che non hanno riportato gravi ferite, solo tanta paura.

Già in passato l’uomo si era reso responsabile di analoghi comportamenti violenti nei confronti della moglie. Per questo motivo nei suoi confronti era stato emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento alla casa familiare che l'uomo però ieri sera non ha rispettato, cercando di entrare ancora in contatto con la donna. Il 33enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e violazione di domicilio aggravata e, su disposizione del P.M. di turno, condotto in carcere a Fuorni.

S.B.