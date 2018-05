Furto al distributore di carburante: portati via 3mila euro Ladri in azione la notte scorsa

La scorsa notte dei ladri hanno messo a segno un furto all’interno della stazione di carburante Q8 che si trova in via Santa Maria della Misericordia, a Sala Consilina. Il malviventi avrebbero manomesso l’impianto del self-service riuscendo a portare via tutto l’incasso, circa 3mila euro.

Si è reso conto di quanto accaduto il gestore della stazione che ha subito allertato i carabinieri. Le forze dell'ordine stanno cercando di risalire all’identità dei malviventi visionando le telecamere del sistema di videosorveglianza presente.

S.B.