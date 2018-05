Paura per una bimba: colpita da un mulo E' stata portata in ospedale

Paura per una bambina in Costiera Amalfitana, sul Monte Falesio, mentre erano in corso i festeggiamenti per la Madonna dell’Avvocata, è stata ferita accidentalmente da un mulo.

La piccola di 8 anni è stata pestata su un piede dall'animale. Immediatamente soccorsa dai volontari presenti, è stata trasportata in elicottero al porto turistico di Maiori e, successivamente, con un’eliambulanza del 118 all’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. La piccola se l'è cavata senza gravi conseguenze, solo una possibile frattura ad una gamba. A darne notizia il sito Il Vescovado.

S.B.