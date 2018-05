Sparatoria in centro: i colpi tra i passanti Si tratterebbe di un atto intimidatorio

Sparatoria in centro in pieno giorno a Nocera Inferiore, in via Giordano. Sono stati esplosi numerosi colpi di pistola in tarda mattinata contro una attività commerciale. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, nonostante si trovassero in zona diversi passanti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando su quanto verificatosi.

Paura nella città dell’agro.

S.B.