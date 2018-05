Fanno saltare in aria il bancomat: portati via 50mila euro Il colpo nella notte

Un bottino da 50mila euro, se lo sono portati via i ladri che hanno fatto saltare il bancomat della filiale della Banca Popolare di Bari, in via campo La Scala, a Polla. E' successo intorno alle 2.30 di questa mattina.

Tutto è accaduto molto velocemente, in pieno centro cittadino. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti pare che siano stati necessari per mettere a segno il colpo solo tre minuti. Lo sportello è stato fatto saltare in aria pare con dell’esplosivo tradizionale. Prima i ladri avrebbero rotto la porta d'ingresso della banca per poi posizionare l'ordigno. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della compagnia di Sala Consilina per i rilievi del caso. Grazie anche alle telecamere di sorveglianza presenti i militari cercheranno di risalire all'identità della banda che è fuggita via nella notte con il denaro.

S.B.