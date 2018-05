Colpi d'ami da fuoco in strada contro un'auto Gli spari nei pressi di un ristorante

Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi in strada, a Pagani, verso un'auto, una Smart blu, nei pressi di un ristorante in via Alcide De Gasperi.



Tutto sarebbe successo nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14:30. L'attività commerciale si trova nei pressi dell'incrocio che porta al mercato ortofrutticolo "Pagani Nocera".

Pare che al momento dell'agguato in auto non ci fosse nessuno. Sul caso indagano i carabinieri del reparto territoriale di Nocera, guidati dal comandante Francesco Mortari.

Sara Botte