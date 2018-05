Semina il panico con la pistola: otto sparatorie in poche ore Fermato un 27enne

Ha seminato il panico sparando in tre comuni dell'agro nocerino sarnese, tra Cava de' Tirreni, Nocera Inferiore, Pagani e Sarno. Un 27enne, dopo aver sottratto la pistola al fratello si è aggirato esplodendo diversi colpi di pistola. Il giovane ha danneggiato diverse auto, insegne e vetrine di attività commerciali, ferendo una ragazza di 21 anni, a Cava de’ Tirreni, lo scorso lunedì.

A Nocera Inferiore è stato colpito anche un pensionato di 66 anni, ad entrambe le gambe. Il 27enne ieri sera dopo una lunga caccia all’uomo è stato arrestato dalla polizia, dagli agenti del nucleo investigativo. Il giovane, sentito dagli inquirenti, avrebbe ammesso le sue responsabilità, ora si trova in stato di fermo nel carcere di Fuorni. Si indaga per risalire alle motivazioni che potrebbero averlo spinto a questi gesti di follia. Tutto è iniziato con la sparatoria di Cava de' Tirreni lunedì scorso, quando a bordo della sua Fiat grigia si è recato davanti al bar di via Abbro, colpendo una giovane di 21 anni.

Martedì il secondo raid, il 27enne è tornato ad agire in via Giordano a Nocera Inferiore, esplodendo tre proiettili verso un’attività di parrucchiere, colpendo la vetrina e rischiando di colpire un 30enne. Ha continuato anche ieri mattina, sarebbe andato prima a Sarno, poi a Pagani e ancora a Nocera Inferiore, continuando a sparare più volte nei confronti di negozi e persone.

A Sarno avrebbe sparato tre volte, in piazza Sabotino. Dopo poche ore avrebbe sparato ancora, lungo il Prolungamento Matteotti, nei pressi di un bar. Avrebbe sparato anche altre due volte su una Smart parcheggiata in via De Gasperi, ieri pomeriggio intorno alle 14.30. Ha continuato poi a Nocera Inferiore nei pressi delbar Roma, sparando ancora verso diverse persone sedute ai tavoli, ferito un pensionato di 66 anni.

S.B.