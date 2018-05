Scoperto con 150 piante di marijuana in giardino: arrestato In manette altre due persone beccate con la sostanza stupefacente

E' stato beccato a coltivare marijuana. Nella giornata di ieri gli agenti di polizia della squadra investigativa e della squadra volante del commissariato di Battipaglia hanno arrestato M. P., 59enne, già noto alle forze dell'ordine, colpevole di aver realizzato una piantagione di marijuana all’interno della sua proprietà, a Roccadaspide. Gli agenti dopo una serie di investigazioni hanno proceduto con la perquisizione locale, trovando in un vicino fondo, nelle pertinenze dell’abitazione dell’uomo:

150 piante di canapa indiana interrate ed alte tra i 10 ed i 90 centimetri, le quali risultavano avere un peso complessivo di 15,95 chili; 4 sacchi in materiale plastico, tutti contenenti foglie, steli e infiorescenze essiccate, che successivamente sono risultate positive al test della marijuana, rispettivamente del peso di 2.20 kg, 700 grammi, 2,35 kg e 1,55 kg; 17 piantine di canapa indiana in vaso, della lunghezza tra i 5 e i 10 centimetri.

Inoltre, all’interno dell’abitazione del 59enne è stato trovato un portagioie in legno con all’interno un involucro in cellophane contenente 6,7 grammi di marijuana e una bilancia elettronica di precisione.

Durante le fasi operative, presso la proprietà è poi arrivato, a bordo della propria autovettura, G. A. un 34enne originario di un paese limitrofo, che sottoposto ad una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di due bustine in plastica con chiusura a binario contenenti ognuna marijuana del peso complessivo di 5 grammi, di due bustine in plastica con chiusura a binario contenenti totalmente 5 pezzi di hashish del peso complessivo 6.2 grammi, di una bustina in cellophane termosaldata all’estremità contenente cocaina del peso complessivo pari a 4.6 grammi e di due tritaerba in metallo.

Pertanto, dopo le formalità di rito, su disposizione del P.M. di turno, sono stati arrestati.

Nella stessa giornata gli agenti della squadra investigativa del commissariato, dopo lunghe e complesse attività di osservazione e pedinamento, hanno arrestato G. M. pregiudicato 39enne battipagliese, accusato di aver organizzato una fiorente attività di spaccio tra la propria abitazione e la sede della ditta presso la quale lavora. Gli agenti hanno così proceduto alla perquisizione personale dell’uomo, che si trovava sul posto di lavoro, in seguito alla quale sono stati trovate, in un pacchetto di sigarette tre stecche di hashish del peso complessivo di 1,6 grammi. In seguito, durante una perquisizione a casa, gli agenti hanno trovato, nella specchiera del bagno, altre 12 stecche di hashish del peso complessivo di 14,8 grammi ed un coltello a serramanico. L’uomo è stato arrestato.

Sempre nella mattinata di ieri gli agenti della Sezione Immigrazione del Commissariato di Battipaglia hanno arrestato, presso lo scalo aereo internazionale di Roma-Fiumicino M.D.E., 36enne di nazionalità dominicana, già noto alle forze dell'ordine, in esecuzione di un mandato di arresto europeo della Corte di Appello di Napoli, su segnalazione del Commissariato di Battipaglia, per il reato di traffico di sostanze stupefacenti. Il 36enne, ricercato internazionale ed estradato dalle autorità spagnole, è stato portato nel carcere di Rebibbia.

Sara Botte