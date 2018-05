Processo Crescent: chiesti 2 anni e 10 mesi per De Luca Nove mesi per tutti i membri della giunta comunale

E' di due anni e dieci mesi la condanna richiesta dal pubblico ministero per il Governatore Vincenzo De Luca nell'ambito del processo Crescent. L’accusa per il presidente della Regione ed ex sindaco è di abuso d’ufficio e falso.

Questa la decisione del pm Rocco Alfano che ha formulato le richieste di condanna per tutti gli imputati e la richiesta di confisca del Crescent, l'emiciclo sorto sul Lungomare di Salerno. La decisione dei giudici è attesa per luglio.

Per ognuno degli altri membri della Giunta Comunale, all'epoca dei fatti, il pm ha chiesto 9 mesi di condanna. Queste le pene: Vincenzo De Luca 2 anni e 10 mesi, Lorenzo Criscuolo 1 anno e 2 mesi, Giuseppe Zampino 1 anno e 6 mesi, Davide Pelosio 1 anno e 6 mesi, Matteo Basile 1 anno e 2 mesi, Annamaria Affanni 1 anno e 2 mesi, Giovanni Villani 1 anno e 2 mesi, Eugenio Rainone 2 anni e 6 mesi, Eva Avossa 9 mesi, Gerardo Calabrese 9 mesi, Luca Cascone (consigliere regionale con delega ai Trasporti, lista De Luca presidente) 9 mesi, Luciano Conforti 9 mesi, Mimmo De Maio 9 mesi, Augusto De Pascale 9 mesi, Ermanno Guerra 9 mesi, Aniello Fiore (consigliere regionale della deluchiana “Campania Libera”) 9 mesi, Vincenzo Maraio (consigliere regionale del Psi e membro dell’ufficio di presidenza del consiglio regionale) 9 mesi, Picarone Francesco (consigliere regionale Pd, presidente commissione Bilancio) 9 mesi, Nicola Massimo Gentile 1 anno, Bianca De Roberto 1 anno e 4 mesi, Maurizio Dattilo 1 anno e 10 mesi, Chechile Rocco 2 anni e 2 mesi.

I legali di De Luca, gli avvocati Paolo Carbone e Andrea Castaldo, si sono dichiarati comunque "sereni". "Attendiamo fiduciosi la fine della requisitoria per avere una visione completa della posizione della procura" ha precisato l'avvocato Castaldo al termine dell'udienza.

Sara Botte