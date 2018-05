Scavalca il cancello: si recide l'arteria e muore dissanguata Inutili i soccorsi

Ha cercato di scavalcare il cancello di casa propria, nel farlo si è tagliata l'arteria femorale. E' morta dissanguata una 63enne di Castel San Giorgio. La donna stava uscendo di casa insieme al nipotino quando il cane che aveva con sé è fuggito via. Nel seguirlo la 63enne è rimasta chiusa fuori dalla propria abitazione, in Via Pantrice.

Ha così pensato di rientrare scavalcando il cancello, tagliandosi però proprio all’altezza dell’arteria femorale. In pochi minuti la perdita di sangue è stata così abbondante da rendere inutile ogni tentativo di soccorso. Sul posto sono intervenuti gli uomini de “La Solidarietà” di Fisciano, ma per la donna ormai non c’era niente da fare. E' morta, molto probabilmente dissanguata. Sul luogo dell'incidente sono poi arrivati i carabinieri e anche il medico legale che dovrà effettuare un primo esame esterno della salma per chiarire l'effettiva causa del decesso.

S.B.