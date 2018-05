Paura al pronto soccorso: aggrediti medici e infermieri Sul posto intervengono i carabinieri

Ancora un'aggressione in un pronto soccorso. Paura nel pomeriggio di ieri all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Alcune persone, per cause ancora da accertare, hanno aggredito verbalmente i medici e gli infermieri di turno. Ad evitare che la situazione degenerasse ancora il provvidenziale intervento di una guardia giurata.

Da una prima ricostruzione di quanto accaduto i familiari di un paziente si sarebbero scagliati contro medici e paramedici perchè non si sarebbero presi cura nel modo adeguato del loro congiunto. A partecipare alla rissa una decina di persone che hanno prima insultato i sanitari per poi passare alle maniere forti. Danneggiando anche una porta.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

S.B.