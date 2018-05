Incidente in tangenziale: motociclista ferito Il centauro in ospedale

Incidente stradale in tangenziale a Salerno, in direzione sud. Nella tarda mattinata di oggi, per cause ancora da accertare, un uomo alla guida di una moto ha perso il controllo del mezzo, finendo sull'asfalto. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e la Polizia Stradale per i rilievi del caso.

Il malcapitato è stato portato in ospedale al Ruggi D'Aragona di Salerno. Il traffico ha subito diversi rallentamenti.

S.B.