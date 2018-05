Neonato ustionato durante il bagnetto Trasferito al Cardarelli in ambulanza

Dramma sfiorato nella giornata di ieri all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno. Un neonato è rimasto ustionato mentre faceva il bagnetto nel reparto di “Neonatologia” dell’azienda ospedaliera. A lavare il piccolo le puericultrici del nosocomio.

L’acqua troppo calda gli avrebbe causato ustioni sul 50 per cento del corpicino. Il dirigente del reparto ha deciso così di trasferire, in ambulanza, il piccolo all’ospedale “Cardarelli” di Napoli. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. La direzione generale del “Ruggi d’Aragona” ha aperto un’indagine interna per accertare le responsabilità e procedere, eventualmente, con le sanzioni.

In un primo momento i medici che hanno visitato il neonato avrebbero pensato ad una reazione allergica, poi si sono resi conto dell'accaduto.

S.B.