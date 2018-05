Ruba cellulare e orologio da una barca: arrestato 38enne Si trova in carcere a Fuorni

Ruba un cellulare, arrestato per furto aggravato ed evasione. Nella giornata di ieri gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Polizia di Frontiera di Salerno, con il personale della Guardia Costiera di Salerno, hanno arrestato E.K.A., 38enne marocchino, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, perchè resosi responsabile del furto di un telefono cellulare e di un orologio, portati via da un’imbarcazione ormeggiata nel porto commerciale.

Gli agenti hanno notato l’uomo mentre si allontanava con fare circospetto dall’area portuale. Lo hanno così bloccato e sottoposto a perquisizione personale, in seguito alla quale è stato trovato con la refurtiva. L’uomo, senza documenti, è stato sottoposto a rilievi foto segnaletici da parte del personale del Gabinetto Provinciale Polizia Scientifica per accertarne l’identità. Dagli accertamenti è emerso che era sottoposto al regimi degli arresti domiciliari presso la propria abitazione in provincia di Napoli. Così, dopo le formalità di rito, su disposizione del PM di turno è stato arrestato per furto aggravato ed evasione e condotto in carcere a Fuorni.

Sempre nella giornata di ieri gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Polizia di Frontiera hanno denunciato una cittadina somala trovata in possesso di un passaporto rubato. La donna, sbarcata al porto di Salerno dalla nave proveniente da Tunisi, ai controlli di frontiera ha esibito un passaporto britannico che non ha convinto l’occhio esperto degli agenti della Polizia di Frontiera, deputati al controllo passaporti. Da un accertamento minuzioso alla banca dati INTERPOL il documento è risultato rubato nel 2016. Pertanto, la donna è stata denunciata per ricettazione e sostituzione di persona ed, ai sensi della normativa sull’immigrazione, è stata respinta alla frontiera verso la Tunisia a bordo della stessa nave da cui era sbarcata.

S.B.