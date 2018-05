Operaio muore schiacciato mentre sta lavorando La tragedia in un'azienda agricola

Ancora una morte sul posto di lavoro. Un operaio 62enne di Bellizzi, Vito Cianci, ha perso la vita questa mattina, intorno alle 6.30, mentre stava lavorando in un'azienda agricola nella zona di Acqua dei Pioppi. Il 62enne stava scaricando del materiale da un camion, dei rotoli di pellicola, insieme ad un altro operaio, quando una fune avrebbe ceduto.

L'uomo sarebbe così rimasto schiacciato dal peso del materiale. Inutile ogni tentativo di soccorrerlo da parte dei sanitari del 118. E' morto a causa delle gravi ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Eboli, guidati dal comandante Luca Geminale. Intanto sono partite le indagini sul caso.

Un altro gravissimo episodio di incidente mortale sul luogo di lavoro a meno di un mese dalla morte di Salvatore Sirica. Il 59enne operaio, originario anche lui di Bellizzi, morì proprio nel piazzale dell'azienda presso cui lavorava, schiacciato da un’auto durante le operazioni di caricamento della vettura su una bisarca. La macchina, una grossa Jeep, si sganciò travolgendolo in pieno e causandogli ferite purtroppo letali. Sul posto intervennero i soccorsi, ma per l’uomo non c'era più nulla da fare.

Per la morte di Sirica la procura di Salerno ha iscritto nove persone nel registro degli indagati. Tra questi anche il collega del 59enne che era alla guida della Jeep che lo investì e uccise durante le operazioni di carico su una bisarca. Un destino tragico, quello toccato a Salvatore Sirica. Arrivato, oltretutto, poche ore dopo le celebrazioni per la festività del primo maggio che quest'anno avevano avuto come tema dominante anche la sicurezza, visto l'altissimo numero di morti bianche. Proprio la provincia di Salerno risulta essere tra quelle dove più alto è il numero di incidenti mortali. Una tragica conta che sembra non volersi fermare.

Sara Botte