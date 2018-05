Morto schiacciato al lavoro: la sicurezza è una priorità La dura accusa della Cgil. "Si faccia luce sull'accaduto"

“La Provincia di Salerno detiene il triste primato delle morti sul lavoro. Oggi l’ennesima tragedia sul lavoro: questa volta è toccato ad un bracciante agricolo, Cianci Vito, di 62 anni che ha perso la vita travolto da rotoli di pellicola di plastica utilizzati per la costruzione delle serre. L’agricoltura, insieme all’ edilizia, si confermano i settori a più alto rischio di incidenti mortali”.

A dirlo il una nota il segretario generale Flai Cgil Salerno Giovannina Basile.

“Esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia e chiediamo che venga fatta al più presto luce sulle dinamiche dell’incidente per individuare prontamente le responsabilità – continua il segretario Basile -. E’ inutile ricordare dopo ogni incidente mortale, che la sicurezza sui luoghi di lavoro deve rappresentare una delle priorità di investimento delle aziende, e non soltanto un costo, per non dover continuare a contare morti che trasformano una normale giornata di lavoro in una tragedia”.

S.B.