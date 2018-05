Neonato ustionato: l'ospedale chiede scusa alla famiglia “Un errore umano. L'azienda procederà ad individuare i responsabili”

La direzione del Ruggi ha detto la sua in una nota su quanto è accaduto ad un neonato nel reparto di pediatria. Il piccolo si è ustionato durante il bagnetto che avrebbe dovuto eliminare la vernice casearia che lo ricopriva, essendo appena venuto al mondo.

Tutto è accaduto nel Rooming Inn. La responsabile di reparto ha immediatamente chiamato per consulenza il chirurgo pediatrico che, valutate le manifestazioni cutanee del bimbo, ha ritenuto preferibile il trasferimento precauzionale presso la Tin dell’ospedale Cardarelli di Napoli per garantire al piccolo la migliore assistenza possibile.

Questa mattina la direttrice della Tin ha riferito personalmente al Direttore Generale Giuseppe Longo che le condizioni del bambino sono stabili, è in culla termica, respira autonomamente e si alimenta da solo. Ha una ustione di grado II° che copre il 20% del corpo ed interessa la parte alta degli arti inferiori ed i glutei.

In mattinata sono state presentate le scuse alla famiglia a nome della Direzione Strategica e di tutta l’azienda. “Non si tratta di un atto formale ma di un atto sostanziale: sono eventi che non dovrebbero mai capitare” fanno sapere dal Ruggi. “Purtroppo, invece, è capitato un errore umano – ha dichiarato il DG Giuseppe Longo – il che significa che ci sono delle vere e proprie responsabilità. L’Azienda procederà in tempi molto rapidi ad individuare gli eventuali responsabili ed attivare la commissione disciplinare”.

S.B.