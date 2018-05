Spaccio sul Lungomare: 17 arresti Beccati i pusher dei ragazzini. Maxi blitz della polizia

Sgominata dalla polizia una rete di pusher sul Lungomare cittadino. Sono stati beccati a spacciare davanti a famiglie e minori. La procura salernitana ha disposto l'arresto di 17 persone, in maggioranza cittadini del Gambia.

Tutto è partito lo scorso febbraio dopo che diversi spacciatori sono stati scoperti in zona grazie alle segnalazioni degli stessi cittadini e residenti.

Le forze dell'ordine avrebbero setacciato il Lungomare per diverso tempo, monitorando gli spostamenti degli indagati in seguito ad una serie di arresti in flagranza di reato. Il lavoro degli investigatori ha portato al maxi blitz della Squadra Mobile.

