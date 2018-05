Torna la banda del bancomat: colpo nella notte L'esplosione intorno alle tre. L'ira del sindaco

Ancora un colpo messo a segno nella notte a Baronissi. Ignoti hanno fatto esplodere il bancomat della banca Bper.

E' successo intorno alle tre in corso Garibaldi. I ladri hanno usato un gas per far saltare in aria lo sportello, dopo hanno potuto forzare una porta, riuscendo poi ad entrare all’interno dell’istituto per portare via la cassetta con al suo interno il denaro. E' il secondo caso del genere in meno di un mese. Il cinque maggio era stato fatto esplodere il bancomat della Bcc di Baronissi. Un episodio grave che aveva suscitato la reazione del primo cittadino Gianfranco Valiante che è intervenuto anche in questa circostanza e anche questa volta con un post sulla sua pagina Facebook.

«Ancora un colpo notturno ai bancomat di Baronissi – ha scritto il sindaco -. Il Comune si costituirà parte civile nell’eventuale processo contro la banda dell’Audi che imperversa da mesi in provincia di Salerno mettendo a segno ripetuti colpi alle banche. Anche Baronissi è stata vittima due volte in un mese di tali gravi episodi.

Chiediamo una conclusione positiva e celere delle indagini affinché i malviventi – sempre gli stessi – che stanno seminando il panico in tutta la provincia siano finalmente assicurati alla giustizia.

Il nostro Comune è parte lesa. Abbiamo investito risorse ingenti per il sistema di videosorveglianza, potenziato i controlli della polizia municipale, attivato il controllo di vicinato nelle frazioni, è in via di stipula il patto per la sicurezza, ora tocca alle forze dell’ordine: servono risultati e controlli sul territorio nelle ore notturne.

Polizia e Carabinieri sono i tutori dell’ordine e devono garantire massima sicurezza sul territorio» ha concluso la fascia tricolore della cittadina della Valle dell'Irno.

Sara Botte