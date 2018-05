Finto maresciallo si fa consegnare 8.500 euro da un anziano Arrestato un 32enne napoletano

Si è finto un maresciallo per imbrogliare un anziano e farsi consegnare 8.500 euro. Nel pomeriggio di ieri, a Napoli, nel quartiere Marianella, i carabinieri della Stazione di Giffoni Valle Piana hanno arrestato V. O., 32enne del posto, in esecuzione dell’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari, emessa dall’Ufficio del G.I.P. del Tribunale di Salerno su richiesta della locale Procura della Repubblica, perchè gravemente indiziato di estorsione aggravata in concorso.

La misura restrittiva arriva in seguito all’attività investigativa svolta dai carabinieri dopo la denuncia sporta da un 78enne di Giffoni Valle Piana che, il 23 febbraio di quest’anno, venne contattato telefonicamente da una persona, presentatasi come Maresciallo dei Carabinieri del Comando di Battipaglia, che gli chiese la somma di 8.500 euro per evitare che il figlio, responsabile di aver investito una donna con l’auto sprovvista di assicurazione, venisse arrestato.

L’anziano, intimorito dalla richiesta, consegnò i primi 2.500 euro, che aveva con sé in casa, alla persona presentatasi personalmente da lui, qualche minuto dopo la telefonata, come delegata al ritiro ed altri 6mila euro, prelevati da banca ed ufficio postale, consegnandoli, una volta tornato a casa, sempre alla stessa persona.

Solo dopo aver incontrato il figlio, l’anziano si rese conto di essere stato vittima di un'estorsione.

Le indagini dei carabinieri, diretti dalla Compagnia di Battipaglia retta dal Maggiore Erich Fasolino, effettuate attraverso l’acquisizione dei tabulati di traffico telefonico e dei filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti nelle strade percorse dall'anziano il giorno dell’accaduto, hanno permesso di risalire all’auto che seguiva l’anziano durante i suoi spostamenti. E' stata così identificata la persona che materialmente ritirò il denaro, il 32enne napoletano, con precedenti analoghi. L'uomo è stato sottoposto ai domiciliari nella sua casa di Napoli.

S.B.