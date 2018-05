Sequestrati 250 chili di prodotti: multe per 800mila euro Blitz dei Nas in pasticcerie, macellerie e panetterie

Spacciano dolci per una produzione propria ma li acquistano da altri. Il Nas di Salerno, ad Atrani, con la collaborazione del personale della locale Stazione dei Carabinieri e del Nucleo Ispettorato del Lavoro, in seguito ad un controllo igienico sanitario all’interno di un bar/pasticceria, hanno sequestrato cento chili di prodotti dolciari, presentati agli ignari acquirenti come “produzione propria”, ma di fatto acquistati presso altri rivenditori.

Sospesa anche l’attività produttiva, con annesso deposito, a causa delle precarie condizioni igienico sanitarie e strutturali rilevate negli ambienti ispezionati.

Dopo aver esaminato tre posizioni lavorative relative ad altrettanti dipendenti e verificato il rispetto alle normative edilizie, sono state contestate sette sanzioni amministrative per assenza di contratti e prospetti paga e rilevate varie difformità strutturali. I controlli hanno interessato anche, a Sarno, una macelleria del centro, dove sono stati sequestrati circa 80 kg di prodotti non tracciati.

A Battipaglia, in un panificio, sono stati sequestrati trecento chili di prodotti da forno surgelati, privi di tracciabilità;

Chiusa una panetteria a Salerno. I Nas, dopo aver controllato una braceria ed un panificio, in collaborazione con personale dell’Asl, hanno sequestrato settanta chili di prodotti ittici e carne non tracciati e disposto la sospensione ad horas dell’intera attività di panificazione, con annesso deposito, a causa delle precarie condizioni igienico sanitarie e strutturali rilevate negli ambienti ispezionati.

Il valore complessivo dei provvedimenti adottati ammonta ad oltre 800mila euro.

S.B.