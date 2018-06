Superenalotto: centrato un 5 da 53mila euro Intanto cresce il jackpot, in palio 42,5 milioni

Colpo fortunato con il SuperEnalotto a Pagani, in provincia di Salerno: centrato un 5 da 53mila euro, con la schedina vincente convalidata nella Tabaccheria Cuomo in Via S. Domenico 102. Il Jackpot nel frattempo continua a crescere e per l’appuntamento di sabato mette in palio 42,5 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente ha fruttato 130,2 milioni ed è stata realizzata a Caltanissetta lo scorso 17 aprile, mentre in Campania, riferisce Agipronews, il 6 non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellamare di Stabia.

S.B.