Precipita dal balcone di casa: muore un 40enne Inutili i soccorsi

E' morto a causa delle gravi ferite riportate nella caduta dal balcone di casa. A perdere la vita questa mattina in via Santa Chiara, al confine tra Pagani e Nocera Inferiore, un uomo di 40 anni, precipitato nel vuoto dal sesto piano.

Inutile ogni tentativo di soccorrere il 40enne, che esercitava la professione di barbiere in un'attività della zona. I sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Spetterà ora al medico legale, che ha già curato un primo esame della salma, chiarire le cause della tragica morte.

Pare si possa essere trattato di un suicidio. Sul caso indagano le forze dell'ordine. Intanto la notizia ha provocato dolore e choc nei familiari e in quanti conoscevano e stimavano il giovane.

S.B.