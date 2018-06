Vasche di letame smaltite nel terreno: sequestrata azienda Il blitz dei carabinieri

Scoperta dai militari del comando della stazione dei carabinieri di Serre e dalle guardie ambientali del nucleo provinciale Accademia Kronos di Salerno un’azienda zootecnica che da tempo smaltiva illecitamente i reflui provenienti dalle vasche di stoccaggio del letame, direttamente sul terreno. Questa pratica illegale creava dei liquami che lentamente si infiltravano, determinando l’inquinamento del suolo. Per questo motivo l'azienda è stata sequestrata e il proprietario denunciato.



Il blitz ha consentito di accertare che il titolare della struttura aveva consentito anche ad altre aziende compiacenti di smaltire proprio all’interno della sua proprietà grandi quantitativi di materiali bitumosi, in particolare sfridi provenienti dalla scarificatura del manto stradale, per poi distribuirli e spianarli all’interno della sua azienda.



Al termine delle operazioni di ispezione, l’intero centro aziendale è stato sequestrato e l’imprenditore agricolo denunciato per illecito smaltimento di rifiuti e realizzazione di un deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi.

S.B.