A fuoco un'imbarcazione con a bordo 4 persone Le salva la Guardia Costiera

Paura ieri mattina nello specchio acqueo antistante il porticciolo di Santa Teresa. La Guardia Costiera di Salerno ha prestato soccorso a quattro persone a bordo di un’imbarcazione in difficoltà: alle ore 11, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto ha ricevuto una richiesta di “mayday” ovvero di immediata necessità di aiuto da parte di un’imbarcazione da diporto di circa 18 metri di lunghezza.

Le persone a bordo della barca hanno segnalato un principio di incendio a bordo che gli impediva di proseguire la navigazione. Prontamente, la Sala Operativa ha dirottato sul punto indicato nella comunicazione radio la motovedetta destinata alla ricerca e al soccorso in mare che, giunta in zona, ha provveduto ad accertarsi delle buone condizioni di salute delle persone a bordo e a prestare assistenza all’imbarcazione fino all’ormeggio presso il porto Masuccio Salernitano.

Tutto è andato per il verso giusto dunque e grazie al tempestivo intervento della Guardia Costiera, l’attività di soccorso si è conclusa senza conseguenze negative per gli sfortunati i diportisti. Solo tanto paura per loro e una disavventura che sicuramente non dimenticheranno.

S.B.