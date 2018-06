Alimenti non tracciati: sequestrate 2,5 tonnellate Portate via dai carabinieri uova e caffè

Alimenti non tracciati e quindi fuorilegge. I carabinieri dei reparti tutela agroalimentare hanno controllato circa 25 aziende in tutta Italia, denunciando 2 persone. Sequestrate circa 2,5 tonnellate di alimenti vari e oltre 1 tonnellata di caffè senza rintracciabilità evocanti Dop/Igp, 33.000 etichette e 186 cataloghi riportanti indebitamente marchi di tutela. Durante i controlli sono state eseguite due diffide e riscontrate varie irregolarità amministrative con sanzioni per circa 33.167 euro.

Tra Salerno e Napoli, per carenza di elementi utili per risalire alla provenienza, sono state sequestrate 6.480 uova e oltre una tonnellata di caffè torrefatto.

S.B.