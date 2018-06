E' morto in sella alla sua bicicletta, la sua passione L'incidente mortale riapre le polemiche sul pericolo della statale

Un ex ferroviere con la passione della bicicletta, è morto ieri mattina il 66enne Antonio Laganà. E' rimasto coinvolto in un drammatico incidente sulla Strada Statale 18 Tirrenia Inferiore. Proprio in questi giorni la zona è interessata da lavori di messa in sicurezza.

Laganà, originario di Battipaglia, grande amante delle due ruote, era partito ieri sul presto per una passeggiata in bici, quando all'altezza dell'incrocio di Spinazzo è stato travolto da una Citroen Picasso. Il conducente della vettura si è fermato per prestargli soccorso. Ha poi chiamato aiuto. Sul posto sono arrivate le ambulanze rianimative della Croce Azzurra di Agropoli e Licinella. Nonostante i tentativi disperati dei sanitari per il 66enne non c'è stato nulla da fare.

Troppo gravi le ferite riportate dopo il violento impatto.

In pochi minuti hanno raggiunto il luogo della tragedia anche gli agenti della Polstrada di Vallo della Lucania e i carabinieri della compagnia di Agropoli per i rilievi che permetteranno di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e per veicolare il traffico.

Tante in quelle ore le macchine in viaggio verso le località costiere. Intanto il magistrato di turno ha disposto l'esame esterno sul corpo del sessantaseienne, ad effettuarlo il medico legale che ha poi autorizzato la restituzione della salma ai familiari per il funerale. La morte del 66enne ha riacceso le polemiche sulla pericolosità dell'arteria, teatro già di diversi incidenti mortali.

S.B.