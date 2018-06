Si stende a letto per riposare e muore a 21 anni Lo trova la madre

Dopo una giornata di lavoro si è steso a letto per riposare ma non si è più svegliato. Tragedia a Sarno, in via Cavour, a perdere la vita Carmine Esposito, 21 anni. Ieri sera intorno alle 19 il dramma, il giovane dopo essere tornato a casa ha salutato i genitori ed è andato nella sua camera per stendersi qualche minuto.

La madre, insospettita dal fatto che il figlio non si alzasse e stesse in camera da ore è andata nella stanza a chiamarlo e ha fatto la drammatica scoperta. Carmine non rispondeva e non reagiva. Era già morto. A stroncarlo molto probabilmente un infarto fulminante. La donna sotto choc ha urlato disperata tanto da richiamare l'attenzione dei vicini di casa che sono intervenuti in suo aiuto. Sul posto è poi arrivata poi un'ambulanza del 118.

Inutile ogni tentativo da parte dei medici e dei sanitari accorsi di rianimare il giovane. Hanno provato invano a far riprendere conoscenza al 21enne. Purtroppo non hanno potuto far altro che dichiarane il decesso. Gli uomini della polizia e il magistrato di turno sono intervenuti a casa del ragazzo. Sconforto e dolore non appena la notizia della morte del 21enne si è diffusa in città. Distrutti i familiari, una famiglia semplice, la mamma casalinga e il padre pittore edile.

Una tragedia analoga è avvenuta già nei mesi scorsi a Salerno, a perdere la vita il 23enne Antonio Ciccarelli. Il giovane aveva avuto un malore mentre pranzava con la fidanzata in un ristorante. Anche in questo caso un infarto che non gli ha lasciato scampo.

S.B.