Mamma scoperta a portare la droga in carcere al figlio Arrestata 59enne: l'hashish nascosto nelle parti intime

Ha cercato di portare la droga in carcere al figlio, scoperta dalla polizia la cinquantanovenne è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E' successo nella casa circondariale di Fuorni. La donna è stata fermata con uno stratagemma.

Gli agenti di polizia del commissariato di Battipaglia durante specifiche attività info-investigative erano venuti a conoscenza, da una fonte di fiducia, che una cinquantanovenne, residente a Napoli, si sarebbe recata nell’istituto di pena per consegnare al figlio, lì detenuto, dell'hashish, nel corso di un colloquio.

I poliziotti hanno così messo a segno una mirata operazione di polizia giudiziaria, avvalendosi della collaborazione del personale della polizia penitenziaria che ha fornito un prezioso supporto durante l’intervento operativo. La donna, una volta giunta al corpo di guardia del carcere di Fuorni, aveva consegnato la richiesta di accesso all’istituto penitenziario entrando, scortata dalla Polizia Penitenziaria, per recarsi al colloquio col figlio nella sala conversazioni.

A questo punto nell’area esterna dedicata alla accettazione dei colloqui, prima di accedere alle sale, sono sopraggiunti gli ufficiali e gli agenti del Commissariato di Battipaglia che hanno bloccato la donna.

Quest’ultima, è stata sottoposta a perquisizione personale da parte di Agenti di Polizia Giudiziaria di sesso femminile che hanno trovato circa 50 grammi di hashish, suddivisi in 5 pezzi avvolti ognuno in carta cellophane trasparente, nascosti in un palloncino in gomma che aveva accuratamente introdotto nelle parti intime.

S.B.