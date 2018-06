Morsa da una vipera: muore dopo dieci giorni d'agonia La 72enne era andata in choc anafilattico

E' morta la 72enne di Rofrano morsa due settimane fa da una vipera. La donna, Antonia Lettieri, era ricoverata da allora all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.

Si trovava in campagna quando era stata improvvisamente morsa dal rettile. Le sue condizioni erano apparse disperate. Era andata in choc anafilattico e in coma.Purtroppo, dopo dieci giorni circa di agonia, si è spenta.

S.B.