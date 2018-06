Amante manda foto hard alla moglie Condannata per stalking

Una relazione clandestina finita e l'amante si vendica mandando le foto degli incontri hot alla moglie. Protagonista un uomo della Piana del Sele che è stato perseguitato dalla sua ex amante, la donna, quando lui ha deciso di lasciarla, non si è rassegnata e ha cominciato a pedinarlo e telefonargli con insistenza, finendo anche per appostarsi davanti alla scuola frequentata dai figli. Il quarantenne a questo punto, stanco delle molestie subite dalla donna, ha deciso di denunciarla.

La vicenda giudiziaria è stata definita ieri davanti al giudice dell’udienza preliminare Maria Zambrano, la donna ha patteggiato una pena di nove mesi per stalking.

S.B.