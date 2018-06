Tenta la rapina alle Poste: poi scappa via L'uomo ha provato a sfondare il vetro blindato per prendere i soldi

Momenti di tensione questa mattina intorno alle 9.30, nella frazione collinare di Matierno, un uomo ha fatto irruzione all’interno dell’ufficio postale ed ha tentato di sfondare il vetro blindato degli sportelli per mettere a segno una rapina. Il malvivente, non riuscendo nel suo intento, è scappato via lasciando sotto choc dipendenti e presenti.

Sul posto è intervenuta una volante della polizia che ha sentito i testimoni per cercare di ricostruire quanto accaduto.

S.B.