"Rimarrai per sempre il nostro portierone" l'addio a Carmine Morto a 23 anni. Palloncini bianchi e striscioni per salutarlo

Si sono tenuti questa mattina alle 9 nella chiesa delle Tre Corone a Sarno i funerali del 23enne Carmine Esposito. Il giovanissimo si è spento due giorni fa, a casa propria, nel suo letto. Era da poco tornato dal lavoro e aveva salutato i familiari per andare a fare un riposino pomeridiano.

La madre insospettita dal fatto che il figlio non si rialzasse dopo un po' di tempo è andata in camera per controllare che tutto fosse apposto, così ha fatto la drammatica scoperta. Il 21enne non rispondeva agli stimoli, era già morto, molto probabilmente stroncato da un infarto fulminante mentre dormiva.

Inutile ogni tentativo da parte dei sanitari del 118 di rianimarlo. I medici intervenuti hanno solo potuto constatarne il decesso. Ieri mattina intanto è stata eseguita, nell'obitorio dell'ospedale "Martiri Villa Malta", l'autopsia sulla salma del 23enne. L'esame autoptico, disposto dal Pm Viviana Vessa, ha confermato che la morte del giovane è sopraggiunta per cause naturali. Il corpo è stato così restituito ai familiari. In tanti hanno voluto dare il proprio addio a Carmine.

La terribile tragedia ha sconvolto l’intera comunità di Sarno, moltissimi gli amici che s sono stretti intorno alla famiglia del ragazzo che da poco aveva perso anche il padre. “Mi mancherai per sempre amico mio” scrive Gianluca. “Come si può …. r.i.p. accanto al tuo amato papà”, un altro amico. Un drammatico destino che ha strappato il giovane sportivo agli affetti dei suoi cari. “Rimarrai per sempre il nostro portierone” hanno scritto gli amici su uno striscione.

Sara Botte