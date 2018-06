Abbandonano rifiuti: multe da 500 euro Non rispettano la differenziata: sanzionati anche amministratori dei condomini

Abbandono incontrollato di rifiuti. Nella giornata di ieri, personale del Nucleo Operativo della Polizia Municipale ha provveduto a sanzionare con un verbale di 500 euro tre cittadini per abbandono di rifiuti sul suolo pubblico, nonché 2 amministratori di condomini, con due verbali cadauno, per mancato rispetto delle norme sulla raccolta differenziata.

Il personale del Consorzio Bacino SA/2, su segnalazione del Nucleo, ha provveduto poi alla rimozione di rifiuti ingombranti nelle seguenti vie: Via Sele ang. mercatino di via Piave (Settore alimentari),Via Manganario, Vicolo dei Barbuti, Via Scavata Case Rosse, Viale De Marco alt. Sert.

Per quanto attiene la sicurezza urbana sono state denunciate, sanzionate e allontanate due persone per inottemperanza al foglio di via obbligatorio, un italiano e un rumeno, sorpresi a fare i parcheggiatori abusivi. E' stata, inoltre, denunciata una donna di etnia rom, perché intenta nell'attività di accattonaggio, risultando inottemperante al foglio di via obbligatorio. E' stata poi sanzionata e allontanata.

S.B.