Mazzette in tribunale: dieci avvisi di conclusione indagini Denaro in cambio di atti

Bufera al tribunale vallese. Sono arrivati dieci avvisi di conclusione indagini nell’ambito del procedimento che ha visto coinvolto l’ufficiale giudiziario del Tribunale di Vallo della Lucania Carmine Testiera, a firmarli il sostituto procuratore Vincenzo Palumbo. Ieri mattina i carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania, diretti dal capitano Mennato Malgieri, li hanno notificati.

Il funzionario dell'ente cilentano è accusato di corruzione e concussione, perché, secondo gli inquirenti, avrebbe intascato denaro in cambio del rilascio di atti.

Ora nella vicenda sarebbero coinvolte altre dieci persone, avvocati del Foro di Vallo della Lucania, di diversi comuni del comprensorio, chiamati a rispondere delle stesse accuse.

L'operazione dei carabinieri era scattata nel dicembre scorso.

Al funzionario, in servizio da quarant’anni presso il tribunale di Vallo della Lucania, viene contestato di aver indotto delle persone a consegnargli somme di denaro per eseguire dei pignoramenti o comunque per assolvere pratiche ed oneri del suo ufficio, ingannando anche gli utenti sulle finalità del denaro.

Per gli inquirenti il funzionario infedele, avrebbe dunque abusato della sua carica, costringendo diverse persone a consegnargli periodicamente i soldi in questione.

S.B.