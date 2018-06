Truffa i connazionali promettendo posti di lavoro all’estero Arrestata donna dalla Squadra Mobile

Truffava i suoi connazionali, promettendogli posti di lavoro all'estero. Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno hanno arrestato una cittadina di origini russe, destinataria di un mandato di aresto europeo. La donna, residente a Celle di Bulgheria, è stata individuata dopo una attività di indagine, anche con il supporto di moderni mezzi tecnologici, che ha permesso di individuarla proprio nel piccolo paese del Cilento.

La straniera è stata condannata in Russia poiché, in qualità di responsabile di un’agenzia di servizi, si era appropriata in maniera fraudolenta del denaro di numerose persone che si erano rivolte a lei per ottenere un posto di lavoro all’estero, ma alle quali non aveva mai erogato alcuna prestazione.

La donna è stata condotta presso la casa circondariale di Salerno-Fuorni, a disposizione del Ministero della Giustizia. In attesa dell'estradizione, dovendo espiare la pena di tre anni di reclusione inflitta dall’autorità giudiziaria del suo paese di origine.

S.B.