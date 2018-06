Incidente stradale sull'A2: muore una donna Ferita un'altra persona nell'impatto

Dramma intorno alle 13 di oggi sull'autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione sud, tra gli svincoli di Salerno Fratte e San Mango Piemonte (km 13). Un mezzo pesante, per motivi ancora da chiarire, ha tamponato una vettura, un Volkswagen Polo bianca, che in seguito all'urto è sbandata ed è finita contro il guard rail, nell'impatto ha perso la vita una donna.

Sul posto sono intervenute l'ambulanza rianimativa della Croce Bianca e l'ambulanza dell'Humanutas e la Polizia per i rilievi sul caso. La persona ferita è stata trasportata all'ospedale Ruggi di Salerno. Niente da fare per l'altro passeggero, una 86enne di Foggia, che è morta sul colpo.

S.B.