100 stecche di sigarette di contrabbando in valigia Auto sospetta con borsoni nei pressi della banchina del porto

Trovate e sequestrate stecche di sigarette illegali al Porto di Salerno. La Guardia di Finanza, in seguito ad appostamenti effettuati nelle immediate vicinanze dell’area portuale, ha notato un uomo agire con fare sospetto durante le operazioni di carico del bagaglio di un’autovettura con borsoni scaricati da una nave cargo appena approdata in banchina.

Insospettiti dalla circostanza, i finanzieri hanno proceduto ad un controllo dell’auto e delle persone a bordo all’uscita del porto.

All’apertura del bagagliaio sono state trovate due valigie contenenti tabacchi lavorati esteri privi dei

contrassegni di Stato, per un quantitativo complessivo di 100 stecche, pari a 20 kg, che

sono state sequestrate per contrabbando.

S.B.