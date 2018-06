Ruba un'auto: beccato dopo 4 minuti I carabinieri intercettano il ladro, un 44enne

Ha rubato un'auto ma è stato beccato dai carabinieri dopo solo 4 minuti. Alle 16 di oggi a Campagna in località Quadrivio, è stata rubata una Fiat Panda. Dopo l'allarme al 112 dato dal proprietario, sono scattate le ricerche e, 4 minuti dopo, l'auto è stata intercettata ad Eboli e il malvivente è stato bloccato dall' equipaggio dell'Aliquota Radiomobile.

L' autore del reato, il 44enne, A.S., noto alle forze dell'ordine per delitti contro il patrimonio è stato arrestato. Dopo esser stato portato in caserma è stato poi condotto presso nella propria abitazione, al regime degli arresti domiciliari. Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario.

S.B.