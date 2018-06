Uomo trovato morto vicino al garage di casa Ad accorgersene un commerciante della zona

Dramma questa mattina ad Angri. Intorno alle 13 è stato ritrovato in via Nazionale un uomo morto davanti all'ingresso del garage di casa propria. La serranda era rimasta aperta. Forse il malcapitato ha avvertito un malore. Ad accorgersi di quanto accaduto un commerciante del quartiere, che immediatamente ha allertato i sanitari del 118.

Ogni tentativo di soccorre l 'uomo è stato purtroppo inutile, non hanno potuto far altro che appurarne il decesso. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi e il magistrato di turno. Si dovranno ora attendere i risultati dell'autopsia per chiarire le cause della morte.

S.B.