Travolto da un'auto: muore 42enne Investito e ucciso mentre attraversa la strada

Dramma nella notte a Capaccio Paestum, un 42enne, Sergio Polito, è stato travolto e ucciso da un’automobile mentre attraversava la strada, intorno alle due.

L’uomo si trovava sulla Strada Provinciale 175, in località Foce Sele, quando è stato investito da una Renault Kangoo. Violentissimo l' impatto, il 42enne è stato sbalzato sul parabrezza della vettura e poi sull’asfalto. Alla guida dell'auto un uomo di Eboli che stava rientrando da una battuta di pesca con gli amici.

Si è fermato a soccorrere Polito e ha allertato il 118. I soccorsi una volta sul posto hanno cercato di rianimare il 42enne ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate dopo il forte schianto. I sanitari hanno solo potuto constatarne il decesso. Sergio Polito da alcuni anni lavorava come custode presso il lido “Mimosa”. Sull'incidente mortale stanno indagando i carabinieri di Capaccio Paestum e di Agropoli.

Sul corpo del 42enne il magistrato di turno presso la Procura di Salerno ha disposto l’esame esterno. Polito era molto stimato e conosciuto, la notizia della sua morte ha suscitato molto dolore e commozione. La tragedia riapre le polemiche sulla pericolosità di quelle strade, dove spesso, complice la forte velocità, si verificano incidenti mortali.

S.B.